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Samandağ'da depremde yıkılan okul yeniden açıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan okul, BUSADER tarafından yeniden yaptırılıp eğitim öğretime açıldı. Gönüllülerin bağışlarıyla yapılan 7 derslikli okulun açılışına, Kaymakam İbrahim Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan okul, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından yeniden yaptırılıp eğitim öğretime açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Karaçay İlkokulunun ağır hasar görmesi nedeniyle BUSADER tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Protokol kapsamında BUSADER tarafından yeniden inşa edilen ve BUSADER Karaçay İlkokulu adı verilen okul, törenle açıldı.

Gönüllülerin bağışlarıyla yapılan 7 derslikli okulun açılışına, Koordinatör Kaymakam İbrahim Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, öteki ilgililer, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

"150 çocuğumuz her gün eğitim görebilecek"

BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, AA muhabirine, deprem zamanında da bölgeye çok hızlı bir şekilde destek ulaştırdıklarını söyledi.

Sonrasındaki süreçte desteklere devam ettiklerini belirten Özgüle, sağlık ve eğitim alanında 6 ilde faaliyet gösterdikleri için bu projeyi başlattıklarını dile getirdi.

Özgüle, yıkılan köy okulunu tekrar inşa ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Sürekli etkinlikler yapıp bağışlar toplayarak ve çabalayarak bu açılışı gerçekleştirmenin mutluluğuna erdik. İnşallah burada okuyan çocuklarımız güzel mesleklerle, topluma katkı sağlayan bireyler olur. Ağır çelikten 600 metrekarelik alana sahip okulda, 150 çocuğumuz eğitim görebilecek. Gönüllü bağışçılarımız ve düzenlenen etkinliklerin gelirleriyle bu okulu yaptık. Olayın güzelliği burada. Küçük küçük bağışlarla 7 ayda bu okulu yaptık."

Genç BUSADER Komiteler Başkanı Melda Sayın da genç gönüllüler olarak depremin ilk gününden bu yana çalışmalara hiç ara vermediklerini ifade etti.

Depremin ardından bir sene geçtiğini ve acıların hala taze olduğunu bildiklerini aktaran Sayın, "Bugün burada olup projeye destek vermek için çok çaba gerçekleştirdik. Buradaki insanlarla çocuklarla tekrar bir araya gelmek bizim için çok önemliydi. Yaşadığımız mutluluğun tarifi yok. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Samandağ Karaçay Hatay Deprem Eğitim Güncel Haberler

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