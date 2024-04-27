Samandağ'da mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpekten kaçtığı sırada ağaca tırmanan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden merdiven yardımıyla indirdi. Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Köpekten kaçtığı sırada ağaca tırmanan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden merdiven yardımıyla indirdi.
Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.