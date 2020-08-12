Hakkari'de kan bağışı
Türk Kızılayı Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı.
12.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:41
Türk Kızılayı Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı.
Vatandaşlar, Bulvar Caddesi'nde kurulan tırda kan bağışında bulundu.
Hakkari Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, gazetecilere, kan bağışının 3 gün süreceğini söyledi.
Vatandaşların kampanyaya ilgi gösterdiğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:
"Aracımızda kan bağışı almaya başladık. Bütün halkımızın biten stoklara destek amacıyla başlatığımız kan bağışına destek vermelerini bekliyoruz."
Kaynak: AA