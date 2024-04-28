Durankayaspor Hakkari 1. Amatör Ligi'nde şampiyon oldu

Hakkari 1. Amatör Ligi play-off finalinde Sabri Baran Navşarspor'u 2-1 mağlup eden Durankayaspor şampiyon oldu.

Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı Durankayaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanan Durankayaspor, Bölgesel Amatör Ligine (BAL) yükselme maçı oynamaya hak kazandı.

Durankayaspor'un sporcu ve teknik heyeti, halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

Durankayaspor Teknik Direktörü Erol Şahanoğlu, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Takımın sezon boyunca iyi bir mücadele verdiğini belirten Şahanoğlu, BAL'a yükselme maçı için de iddialı olduklarını aktardı.