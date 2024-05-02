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Yüksekova'da sürü halinde yılanlar görüntülendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayalık alanda sürü halinde fark edilen yılanlar kayıt altına alındı. Bahar mevsimiyle birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar da ilçenin farklı bölgelerinde görülmeye başlandı.

Yüksekova'da sürü halinde yılanlar görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayalık alanda sürü halinde fark edilen yılanlar kayıt altına alındı.

Bahar mevsimiyle birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar da ilçenin farklı bölgelerinde görülmeye başlandı. İlçenin Beşatlı köyünde bulunan kayalık bir bölgede sürü halinde görüntülenen yılanlar, köy sakinlerine büyük koku yaşattı.

Beşatlı köyü sakinleri, her sene olduğu gibi farklı yılan türlerinin köylerinde görülmeye başlandığını belirterek, "Köyümüzde sürü halinde bulunan yılanlara hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Onlar da bu doğanın bir parçası. Yılanların güneşlenmesini kayıt altına aldık. Zaten bir süre bekleyen yılanlar ortadan kayboluyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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