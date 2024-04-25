Hakkari Kavaklı Köyü Maden Faaliyetlerine Karşı Nöbet Başlattı

İSHAK KARA

(VAN) Hakkari'nin Kavaklı köyünde 2007'den beri devam eden maden faaliyetlerine karşı köylüler nöbet başlattı. Kavaklı Köyü sakini Salih Kurt, "Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Hakkari'nin Kavaklı köyü halkı, 2017 yılında Karakaya ve Sedex Resources Maden şirketlerinin başlattığı çinko ve kurşun madeni kazı çalışmalarını durdurmak için nöbet başlattı. Maden şirketi yetkilileri ile görüşen köy sakinleri, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine nöbet eylemi 2. gününde devam etti. Köy sakinlerini talepleri yerine gelene kadar nöbet eylemini sürdüreceklerinin de altını çizdi.

"MADEN ÇALIŞMALARI DERHAL DURDURULMALI"

Kavaklı Köyü sakini Salih Kurt, şunları söyledi:

"Köyümüzün mera alanlarında bulunan maden ocağı 18 yıldır çevreye ve köylülerin yaşam alanlarına ciddi zararlar vermektedir. Maden çalışmaları nedeniyle topraklarımız kirlendi ve verimliliğini kaybetti. Su kaynaklarımız zehirlendi ve içilmez hale geldi. Hava kirliliği arttı ve solunum problemlerine yol açtı. Hayvanlarımızın otlanma alanları tahrip edildi. Köyümüzün doğal güzelliği bozuldu. Bu sorunlara rağmen maden çalışmaları durdurulmak yerine aralıksız devam etmektedir. Köylüler olarak defalarca yetkilere başvurmamıza rağmen sorunumuza çözüm bulunamadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz."

Taleplerini sıralayan Kurt, "Hakkari Kavaklı Köyü mera alanlarında bulunan maden ocağının faaliyeti derhal durdurulsun. Maden ocağının çevreye verdiği zararlar tazmin edilsin. Köylülerin yaşam alanları eski hale getirilerek maden faaliyetinin bıraktığı tahribat ortadan kaldırsın. Bölgede yeniden ağaçlandırma yapılsın" ifadelerini kullandı. Yetkililerden acil çözüm beklediklerini vurgulayan Kurt, aksi takdirde eylemlerini sürdürceklerini açıkladı.