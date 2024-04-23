Doski Vadisi'nde 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'ndeki Pınargözü bölgesinde karla mücadele çalışmasını yürütmeye devam ediyor. Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor. Çalışmalarına gece gündüz devam eden ekipler, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının sürdüğünü belirttiler.