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Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Trabzonspor'u 6-2 Mağlup Etti

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Trabzonspor'u 6-2 mağlup ederek 8. sıraya yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı konuk ettiği Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti.

Hakkari Şehir Stadyumu'nda Trabzonspor ile mücadelede eden Hakkarigücü, sahadan 6-2 galip ayrıldı. Hakkari ekibi bu sonuçla puanını 40'a çıkararak 8. sıraya yükseldi.

Hakkari Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor'u 6-2 mağlup ederek 8. sıraya yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Nice galibiyetlere" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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