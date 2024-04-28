Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Trabzonspor'u 6-2 Mağlup Etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Trabzonspor'u 6-2 mağlup ederek 8. sıraya yükseldi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı konuk ettiği Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti.
Hakkari Şehir Stadyumu'nda Trabzonspor ile mücadelede eden Hakkarigücü, sahadan 6-2 galip ayrıldı. Hakkari ekibi bu sonuçla puanını 40'a çıkararak 8. sıraya yükseldi.
Hakkari Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor'u 6-2 mağlup ederek 8. sıraya yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Nice galibiyetlere" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ