Hakkari Emniyet Müdürlüğü Dronla Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kazaları önlemek ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Hakkari- Van kara yolu ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Tekser mevkisinde, dronla denetim yapan ekipler, sürücüleri de uyardı.

Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 31 sürücüye 24 bin 654 lira cezai işlem uygulandı.