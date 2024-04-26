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Hakkari Emniyet Müdürlüğü Dronla Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

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Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kazaları önlemek ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla Hakkari-Van kara yolu ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Tekser mevkisinde dronla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 31 sürücüye 24 bin 654 lira cezai işlem uygulandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kazaları önlemek ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Hakkari- Van kara yolu ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Tekser mevkisinde, dronla denetim yapan ekipler, sürücüleri de uyardı.

Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 31 sürücüye 24 bin 654 lira cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emniyet Müdürlüğü Cep Telefonu Hakkari trafik Van Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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