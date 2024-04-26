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20 günlük ömrünü hazmedemeyip bıçakla kestiler

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçek açarak görsel şölen sunan ve ortalama 20 günlük ömrü bulunan ters lalelere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçakla zarar verilmesi tepkiye neden oldu.

20 günlük ömrünü hazmedemeyip bıçakla kestiler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçek açarak görsel şölen sunan ve ortalama 20 günlük ömrü bulunan ters lalelere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçakla zarar verilmesi tepkiye neden oldu.

Halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleler, genellikle doğu bölgesinde açmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte açan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi görüyor. Yılda 20 gün yaşayabilen ve koruma altına alınan çiçeği dün haber yapmaya giden gazeteci Ferhat Yiğit, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Koparan, zarar veren ya da kıranlara 387 bin 141 TL ceza uygulanmasına rağmen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çok sayıda çiçeğe sap kısmından bıçak darbesi vurulduğunu gören Ferhat Yiğit, "Buraya haber yapmaya geldik. Çok güzel bir manzara var, fakat gördüğünüz üzere buradaki ters laleleri kesmişler. Bıçak izi var. Bu kişi veya kişilerin tespit edilip para cezasına çarptırılması gerekiyor. Doğamızın korunması gerekiyor. İnsanlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum, lütfen doğamıza zarar vermeyelim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Şölen Çevre Doğa Suç Yaşam Güncel Haberler

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