Hakkari'de yol çalışmaları denetlendi

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Cilo-Sat Dağları eteklerinde bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi bölgesinde yürütülen yol onarım ve genişletme çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Karadağ, il merkezi ve Yüksekova ilçesi arasında yer alan bölgede yürütülen yol çalışmalarını denetledi.

İlgililerden bilgi alan Karadağ, daha sonra Kırıkdağ Köyüne bağlı Aşağı Kırbaş mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Karadağ, sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.