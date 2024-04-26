Hakkari'de Drone ile Trafik Denetimi: 31 Araça 24 Bin 654 TL Cezai İşlem Uygulandı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolu üzerinde yapılan denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri drone ile tespit ederek ceza yazdı.

Hakkari Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van kara yolu üzerinde yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan kişileri drone ile tespit ederek ceza yazdı. Sümbül Mahallesi Tekser mevkiinde gerçekleştirilen ve drone ile havadan yapılan denetimde kurullara uymayan sürücüler, yapılan çevirmede durdurularak cezai işlem uygulandı.

Amaçlarının meydana gelen kazaları en aza indirmek olduğunu belirten ekipler, 31 araca toplamda 24 bin 654 TL cezai işlem uygulandığını duyurdu. - HAKKARİ