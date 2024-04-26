Hakkari'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlara sevk edildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Aranma kayıtları bulunan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda; Yüksekova ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.A. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen U.A. isimli şahıs, tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ