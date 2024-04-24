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Hakkari Valisi Ali Çelik, sınır hattında incelemelerde bulundu

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Hakkari Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı uzmanlarıyla birlikte sınır hattında bulunan üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Vali Çelik, güvenlik tedbirlerine ilişkin incelemeler yaparak ilgili birimlere talimatlarını iletti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı uzmanlarıyla sınır hattında bulunan üs bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, beraberindeki Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile Derecik ilçesinde bulunan Şehit Piyade Er Coşkun Sekmen Üs Bölgesi ile Şehit Piyade Er Abdurrahim Zencir Üs Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı uzmanları ile güvenlik tedbirlerine ilişkin incelemeler yapan Vali Çelik, devam eden çalışmalar konusunda ilgili birimlere talimatlarını ileterek görevlerinde kolaylıklar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanlığı Ali Çelik Hakkari Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Politika Haberler

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