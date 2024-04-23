Üye Girişi
Haberler

Hakkari Valisi Ali Çelik, 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Karşıyaka Orta Okulu öğrencisi Dilek Çiçek'i makamında misafir etti ve koltuğunu ona devretti. Ziyarette öğrenciye hediyeler verildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, Karşıyaka Orta Okulu öğrencisi Dilek Çiçek'i makamında misafir etti.

Makamını temsili olarak Çiçek'e devreden Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, öğrenciye hediyeler verdi.

Çiçek de kendisini ağırlayan Vali Çelik'e teşekkür etti.

Ziyarette, Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Karşıyaka Orta Okulu öğrencisi Yusuf İslam Koyun da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Ali Çelik Karşıyaka 23 Nisan Hakkari Misafir Çocuk Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title