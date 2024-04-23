Hakkari Valisi Ali Çelik, 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Hakkari Valisi Ali Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, Karşıyaka Orta Okulu öğrencisi Dilek Çiçek'i makamında misafir etti.

Makamını temsili olarak Çiçek'e devreden Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, öğrenciye hediyeler verdi.

Çiçek de kendisini ağırlayan Vali Çelik'e teşekkür etti.

Ziyarette, Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Karşıyaka Orta Okulu öğrencisi Yusuf İslam Koyun da hazır bulundu.