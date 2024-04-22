Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Daha sonra Şehit Selahattin Ortaokulu öğretmeni Çağlar Gülgen, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Hakkari Vali Vekili Buğra Karadağ, Garnizon Komutanlığında görevli Piyade Yarbay Selçuk Bayrak, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Ali Onay, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Can Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.