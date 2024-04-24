Hakkari'de deprem konteynerleri nakli başladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde muhtemel bir deprem öncesi geçici barınma imkanı sağlamak amacıyla kurulması planlanan konteynerlerin nakli başladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki Vali Yardımcıları Buğra Karadağ,Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ile Şemdinli ilçesinde AFAD'ın yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. AFAD'ın Şemdinli'deki konteyner stokunu inceleyen Vali Çelik, yetkililerden devam eden deprem tedbirleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Çelik, muhtemel bir depremde geçici barınma imkanı sağlamak amacıyla kullanılacak konteynerlerin kente gelmeye başladığını belirterek; Hakkari merkeze bin, Yüksekova'ya bin ve Şemdinli'ye 500 adet olmak üzere planlanan konteynerlerin 200 adedinin ilk aşamada Şemdinli'ye ulaştığını söyledi. - HAKKARİ