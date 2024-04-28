Doski Vadisi'nde 5 metrelik karla mücadele çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Pınargözü köyündeki Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pınargözü bölgesinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor. Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğünü belirttiler.