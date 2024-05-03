Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Yüksekova'da konser verdi
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda konser verdi. Konser, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bandonun marş ve türkülerine dinleyiciler alkışlarla eşlik etti. Bando şefinin davetiyle öğrenciler de şarkılar seslendirdi.
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konser verdi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonundaki konsere öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.
Bando şefinin davetiyle öğrenciler de şarkılar seslendirdi.