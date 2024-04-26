Yüksekova'da Ters Lalelerin Güzelliği

Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçek açan ters laleler görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde çiçek açan ters laleler, güzelliğiyle görenleri mest etti. Bölge halkı tarafından 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 20 günlük ömrü olan ters laleler, Yüksekova'nın bazı bölgelerinde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Her sene vatandaşların uğrak mekanı olan bölgeler, bu sene de vazgeçilmez noktalardan biri oluyor.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan ters lalelerin, karların erimesiyle beraber doğada farklı bir renk cümbüşüne yol açtığını ifade eden Ramazan Akın adlı vatandaş, "Ters laleler, bu bölgelerde eşsiz bir doğa manzarasıdır. Bizde gezginiz, buralara Diyarbakır'dan geldik. Ters laleleri görmek için. Hakkari'nin güzel doğası çok dikkatimizi çekti. Şu an o manzarasının içindeyiz, inanılmaz bir güzellik var. Önümde ters laleler hem de arkamda kar örtüsüyle dağlar duruyor. Bizde herkese tavsiye diyoruz, gelin bu güzellikleri keşfedin ama zarar vermeyin" dedi.