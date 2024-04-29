Yüksekova'da bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. İneğin sahibi ise yardımda bulunan itfaiye ekipleri ve vatandaşlara teşekkür etti.
Yüksekova'da bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere olay, ilçenin Esentepe Mahallesi'nde bulunan Pizok bölgesinde meydana geldi. Otlanırken bataklığa saplanan ineği kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden destek istedi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşları da yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan kurtardı.
İneğin sahibi ise yardımda bulunan itfaiye ekipleri ve vatandaşlara teşekkür etti.