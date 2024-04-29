Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu Hakkari'de konser verdi

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Hakkari Valiliği organizasyonunda konser düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda verilen konsere, öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Askeri bando konserinde seslendirilen birbirinden güzel marş ve Türk sanat müziği eserleri, dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Dinleyenlerin keyifle ve ilgiyle izlediği konsere; Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Hakkari Defterdarı Ramazan Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ