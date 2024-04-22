Hakkari'den Sınır Bölgesine Helikopter Sevkiyatı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden havalanan helikopterler sınıra doğru uçtu.

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığından kalkış yapan Atak ve Sikorsky helikopterler sınıra doğru yöneldi. Sınırda bulunan Işıklı ve Kavuşak üs bölgelerine doğru havalanan helikopterler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlemeyi planladığı kapsamlı operasyon öncesi merak konusu oldu. - HAKKARİ