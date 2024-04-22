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Hakkari'den Sınır Bölgesine Helikopter Sevkiyatı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinden havalanan helikopterler sınıra doğru uçtu. Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığından kalkış yapan Atak ve Sikorsky helikopterler sınırda bulunan üs bölgelerine doğru havalanarak Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyon öncesi merak konusu oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden havalanan helikopterler sınıra doğru uçtu.

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığından kalkış yapan Atak ve Sikorsky helikopterler sınıra doğru yöneldi. Sınırda bulunan Işıklı ve Kavuşak üs bölgelerine doğru havalanan helikopterler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlemeyi planladığı kapsamlı operasyon öncesi merak konusu oldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Operasyon Türkiye Çukurca Hakkari Irak Savunma Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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