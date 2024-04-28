Hakkari'de karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmak için çalışıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 10 gün önce kar nedeniyle kapalı olan 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs bölgesi yolunda çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye vardığı yolda zor şartlarda çalışan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor. Ekipler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 10 gün önce kar nedeniyle kapalı olan 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs bölgesi yolunda çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreye vardığı yolda zor şartlarda çalışan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.
Ekipler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.