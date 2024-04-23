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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Kutlandı

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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Van Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yapımı tamamlanan Van Gölü Anaokulunun bahçesinde devam eden programda öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra Valilik tarafından yaptırılan Van Gölü Anaokulunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Balcı, TBMM'nin açılışının 104'üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Muş ve Bitlis'te de benzer etkinlikler düzenlendi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Van Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yapımı tamamlanan Van Gölü Anaokulunun bahçesinde devam eden programda öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra Valilik tarafından yaptırılan Van Gölü Anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Balcı, TBMM'nin açılışının 104'üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Van'da eğitim alanında güzel işlerin yapıldığını belirten Balcı, "Halkımızın huzuru, refahı ve esenliğini sağlama, çocuklarımızın hayalini gerçekleştirme gayesindeyiz. İlimizde şu ana kadar 111 anaokulu ve kreş açtık, 7'sinin inşaatı sürüyor. Böyle anlamlı bir günde anaokulunun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, Eko İnşaat İlkokulu bahçesinde düzenlenen programla devam etti.

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, milli egemenliğin sembolü kurtuluş mücadelesinin ve demokrasi tarihinin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını gururla kutladıklarını söyledi.

Öğrencilerin gösterilerini sahnelemesiyle sona eren programa Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Bitlis İsmail Eren Spor Kompleksi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gösteri ve dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son bulan programa, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Valilik binası önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda devam eden programda konuşan Yılmaz, "23 Nisan 1920'de ilk meclisi açan Türkiye ile 15 Temmuz Gecesi'ne imza atan Türkiye, aynı ruhta ve aynı azimdedir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin gösterilerini sahnelediği törende, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun hazırladığı "Babalar ve Kızlar" adlı gösteri programa katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Ali Onay, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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