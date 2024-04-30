Hakkari'de 113 kişi yakalandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 113 kişi yakalandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, asayiş toplantısında ilgili birim yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıda; 1-27 Nisan tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın nisan ayına oranla analizine ilişkin hazırlanan brifingleri inceleyen Vali Çelik, Hakkari'de 1-27 Nisan tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın nisan ayına oranla hırsızlık suçlarında yüzde 24 oranında azalmasında, narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 254 oranında artmasında, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 220 oranında artmasında, dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 113 şahsın yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, birim amirleri ve kurum müdürleri katıldı. - HAKKARİ