Hakkari Sporcuları Okul Sporları Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Hakkarili sporcular büyük başarı elde etti.

Genç Kızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Hakkarili sporculardan Nurgül Abi, Zehra Özdemir ve Şeyda Salim birinci olurken, Gül Nisa Özatak ikinci, Merve Abi ve İrem Nur Temeş ise üçüncü oldu. Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabında sporcuları ve antrenörleri kutladı.

Güreş Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sefer Özatak ise "Başarılarımıza yenilerini ekleyerek devam edeceğiz. Hedefimiz uluslararası müsabakalara güreşçilerimizi göndererek başarılar elde etmek olacaktır" dedi. - HAKKARİ