Şemdinli'de minibüste 58 tabanca ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir minibüste yapılan aramada, şeker çuvallarının arasına gizlenmiş 58 tabanca bulundu. Şüpheli bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir minibüste 58 tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şapatan Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Yapılan aramada şeker çuvallarının arasına gizlenmiş 9 milimetre çapında 58 tabanca bulundu.
Şüpheli bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.