Şemdinli'de Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Konser Verdi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu spor salonunda konser verdi. Konseri öğrenci ve vatandaşlar ilgiyle takip etti. Bando takımının marşları ve türkülerine vatandaşlar alkışlarıyla eşlik etti. Konseri ilçe kaymakamı, tugay komutanı, belediye başkanı, muhtarlar ve öğrenciler de dinledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.
Spor salonunda düzenlenen konsere öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Bando takımının seslendirdiği marşlar ve türkülere, vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.
Bando şefinin davetiyle sahneye çıkan öğrenciler, şarkı söyledi.
Konseri, Kaymakam Ali Ekber Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Belediye Başkanı Fahri Şakar, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler dinledi.