14 Ekim 2021 Haberleri
14 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Mustafa Sarıgül'den 'CHP'nin oylarını bölecek' eleştirilerine yanıt: Olmayan oyu nasıl böleyim?
- Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti
- Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı
- Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık
- Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi
- Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi
- Gülben Ergen'in ayağı sargılı hali sevenlerini üzdü
- 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı
- Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti
- Hatay'da 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan 15 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi
- Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi
- Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü
- Karabağ'da 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
- Muharrem İnce'nin 'Kılıçdaroğlu aday olmalı' yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü?
- Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı
- İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak
- Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı
- Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek
- Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak
- Agüero, Balotelli olma yolunda! Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
- İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi
- Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp metrelerce sürükleyen şahıs tutuklandı
- Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı
- Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu
- Bu da yeni akım! Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
- İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
- Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkatlerden kaçmadı
- Özel gözlük yapıldı! Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e Edgar Davids modeli
- Büyük tehlike atlattı! Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı
- Son Dakika: Ankara'ya gelen Taliban heyetiyle ne konuşuldu? Bakan Çavuşoğlu, madde madde anlattı
- Bakasetas'ın Trabzon halkı analizi güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
- Yunanistan'dan ABD anlaşması sonrası küstah tehdit: Ege ve Akdeniz'de savaşa hazırız
- Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! İşte görüşmeden ilk kare
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- Küresel çip krizi Türkiye'ye de sıçradı! Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak
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