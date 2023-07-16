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Sarıgül'den akaryakıta ÖTV zammına videolu tepki: Görüyorsunuz, akmakta bile zorlanıyor

Ekonomi Haberleri

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Görüyorsunuz, akmakta bile zorlanıyor. Neden biliyor musunuz? Bir bardak benzin olmuş 10 TL. 10 TL ile teker nasıl dönecek" ifadelerini kullandı.

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 32 lirayı benzin ise 34 liraya aştı.

SARIGÜL: HALKIMIZ BORÇLA YAŞIYOR

Benzin fiyatlarına bir videoyla tepki gösteren CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Benzinve motorine yansıyan yeni fiyatlardan sonraiğneden ipliğeher şeye zam gelmeye başlayacak. Halkımız borçla yaşıyor, borcu borçla kapatıyor" notuyla bir video paylaştı.

"GÖRÜYORSUNUZ AKMAKTA BİLE ZORLANIYOR"

Sarıgül, Twitter hesabından yayınladığı videoda "Görüyorsunuz, akmakta bile zorlanıyor. Neden biliyor musunuz? Bir bardak benzin olmuş 10 TL. 10 TL ile teker nasıl dönecek" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'den akaryakıta ÖTV zammına videolu tepki: Bir bardak benzin olmuş 10 TL

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Mustafa Sarıgül Ekonomi ÖTV Zam Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Vatan Aşığı:

Dünyayı Sarıgül kurtaracak lütfen mani olmayalım.

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Halil Çiftçi:

Millet le dalga geçiyor lar resmen yeter artık istifa istifa istifa

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Halil Çiftçi:

İstifa yönetim istifa

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