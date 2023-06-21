CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: 'Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimi biz kazandıramadık'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de yaptığı açıklamada, seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na kazandıramadıklarını belirtti. Ayrıca, basının siyasetin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve basının kendini siyasal iktidar yerine koymaması gerektiğini söyledi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül; "Bu mücadelede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimi biz kazandıramadık. Hakikaten yazıklar olsun bize" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de; parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Sarıgül, burada özetle şunları söyledi:

"Arzu ederdim ki, Erzincan'da sağladığımız önemli başarı Türkiye genelinde de sağlansın ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte görev yapmayı çok arzu ederdim… Beni 36 yıl sonra parlamentoda konuşturan güç; önce Allah'ımın gücü, sonra da can Erzincanlı hemşerilerimin bana vermiş olduğu yetki ve sorumluluk.

"O YUMRUK BANA BİR KURULTAY KAYBETTİRDİ"

Türkiye 36 yıl önceki Türkiye değil, ben de 36 yıl önceki Sarıgül değilim… Artık sinirlendiğim zaman yumruğu karşı tarafa atmıyorum, artık cebime koyuyorum. Çünkü o yumruk bana bir kurultay kaybettirdi…

Aldığım oyların sorumluluğu fazla. Erzincan'ın yüzde 100'ünü kucaklayacağım. Yüzde yüzünün, yüzünü güldüreceğim… Siyasi hayatım boyunca basınımla hep iç içe oldum… Basını hep önemsedim. Demokratik sistemi işleten kamuoyudur. Kamuoyunu oluşturan da basınımızdır. Basınsız bir demokrasi asla düşünülemez. Seçmenin desteğini alamayan, basının desteğini alamayan bir siyasinin muvaffak olma şansı, çok zordur. Basınımız siyasetin ayrılmaz bir parçasıdır. Medyanın amacı, kendisi için güç kazanmak olmamalı; toplumu ve siyaseti yönlendirmek olmalıdır. Basınımız kendini siyasal iktidar yerine koymamalıdır.

Basın, paranın kuvvetine değil de kendi vicdanına bağlı olmalıdır. Bugünlerde bunu söylemek zordur. Demokrasinin önündeki en büyük engel basının kutuplaşmasıdır… Basının kutuplaşmış olması beni mutlu etmez. Muhabirler, bağımsız hareket etme durumunda değiller. Ben bunlara da çok ciddi bir şekilde biliyorum ve görüyorum. Ben basın mensubu arkadaşlarıma karşı her zaman tarafsızım. Ben ve arkadaşlarım hepinize eşit mesafedeyiz…"

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA SEÇİMİ BİZ KAZANDIRAMADIK"

Sarıgül daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarıgül'ün sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

"Bu yarışma eşit şartlarda olmamıştır. Bir tarafta devletin imkanları kullanılmıştır, bir tarafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tek başına bir mücadele içinde olmuştur. Bu mücadelede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimi biz kazandıramadık. Hakikaten yazıklar olsun bize.

"SEÇİM KAYBI FAKİRLİKTİR, FAKİRİN SAHİBİ OLMAZ DERLER"

Sayın Demirel döneminde, Ecevit döneminde, Erbakan döneminde, Özal döneminde; üç bakan bağımsız olurdu, sahada olmazdı. Sayın Kılıçdaroğlu devletin olanakları ile yarıştı. Yüzde 48 gibi çok önemli bir oy alarak, büyük bir başarı elde etmiştir.

Seçim kaybı fakirliktir, fakirin sahibi olmaz derler. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya… Erzincanlı lafı evelemez, gevelemez… Barış, özgürlük, demokrasi, ulusal birlik diyen herkesin şu ortamda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu dönemde destek vermesi önemlidir, değerlidir. CHP'yi hemen yerel seçimlere hazırlayacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur…

"CUMA GÜNÜ TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİ'MİZ, RESMİ OLARAK CHP İLE BİRLEŞECEK"

Parti içinde farklı görüşler olabilir. CHP, büyük bir partidir… Şu anda CHP'de parti içi meseleleri konuşmak, iktidarın ekmeğine yağ çalmaktan başka hiçbir şey olmaz. İçe dönük mücadele değil, CHP'nin dışa dönük mücadele vermesi ve CHP'nin belediye başkanlığı seçimlerinin çalışmasına başlaması gerekir.

Cuma günü Türkiye Değişim Parti'miz, resmi olarak CHP ile birleşecek. Cuma günü TDP bütün kurumsal kimliği ile CHP ile birleşmesinin son toplantısını yapacak. Daha sonra da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğiz."