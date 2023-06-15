Mustafa Sarıgül, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının eylemine destek verdi

CHP Erzincan Milletvekilli Mustafa Sarıgül, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının 55 bin ek atama talebiyle Ankara'da yaptıkları eyleme destek verdi. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen öğretmen adayları, bugün Ulus Meydanı'nda toplanarak 55 bin ek atama talebiyle eylem yaptı. Eyleme, sendika temsilcileri ve CHP Erzincan Milletvekilli Mustafa Sarıgül de destek verdi.

Haber : DİLAN KUTLU/ Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Erzincan Milletvekilli Mustafa Sarıgül, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının 55 bin ek atama talebiyle Ankara'da yaptıkları eyleme destek verdi. Sarıgül, "Ülkenin geleceği çocuklarımızdır. Çocuklarımızın geleceği de öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz bakkallık, kasaplık, garsonluk yapıyor. Bu da beni bir öğretmen olarak gerçekten son derece üzüyor. Sayın Bakan'dan beklentimiz 55 bin öğretmenizin ataması yapılmalı" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen öğretmen adayları, bugün Ulus Meydanı'nda toplanarak 55 bin ek atama talebiyle eylem yaptı. Eyleme, sendika temsilcileri ve CHP Erzincan Milletvekilli Mustafa Sarıgül de destek verdi.

Kendisi de öğretmen kökenli olan Sarıgül ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"55 bin öğretmen hak arama mücadelesi veriyor. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmeni olarak öğretmenlerimin yanındayım. Öğretmenlerimizi öğrencileri ile buluşmak istiyorlar. Seçimden önce çok söz verildi. Artık bu sözün mutlaka yerine gelmesi lazım. Ülkenin geleceği çocuklarımızdır. Çocuklarımızın geleceği de mutlaka öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz bakkallık, kasaplık, garsonluk yapıyor. Bu da beni bir öğretmen olarak gerçekten son derece üzüyor. Sayın Bakan'dan beklentimiz 55 bin öğretmenizin ataması yapılmalı 55 bin öğretmenimiz öğrencileriyle mutlaka buluşmalı."