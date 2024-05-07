TBMM İliç Araştırma Komisyonu Bölgede İncelemelerde Bulundu

(ERZİNCAN) - TBMM İliç Araştırma Komisyonu üyesi ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç'te; "TBMM Araştırma Komisyonu olarak bölgedeyiz. 22 milletvekili arkadaşımızla bütün araştırmaları yapıyoruz. Göçük altında 5 canımız var. Onlara da inşallah ulaşacağız" dedi.

TBMM İliç Araştırma Komisyonu, maden sahasında incelemelerde bulundu. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede açıklam yapan Komisyon üyesi ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bölgedeki araştırmaların Türkiye'de maden facialarının önlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Sarıgül, şunları söyledi:

"TBMM Araşıtrma Komisyonu olarak bölgedeyiz. 22 milletvekili arkadaşımızıla bütün araştırmaları yapıyoruz. Göçük altında 5 canımız var. Onlara da inşallah ulaşacağız. 'Önleyici madencilik nedir; doğayı koruyan, çevreyi koruyan madencilik nedir' raporumuzu tüm ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmalarımız İliç'te devam ediyor."