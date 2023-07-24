CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den CHP'deki Tartışmalara İlişkin Açıklama

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin, "Bu tartışmaları, tamamen kişisel koltuk ve bireysel bir mücadele olarak görüyorum. Toplumsal ve ülkemizin yararına bir mücadele olarak görmüyorum" dedi.

Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündemi değerlendiren Sarıgül, CHP'de yapılan belediye başkanları ve Parti Meclisi toplantılarına ilişkin basına yansıyan tartışmalarla ilgili, "CHP'de değişim çağrılarına cevap veriliyor. Türkiye Değişim Partisi olarak biz de CHP ile birleştik. Bu da değişim için en önemli göstergedir. Her CHP'linin yapması gereken şey içe değil dışa dönük mücadeledir. Bizim görevimiz, 'CHP'ye bir oy nasıl kazandırabilirim?' hesabını yapmaktır. Gerçekler, genel merkezlerde değil, halkın arasındadır. Biz, halkın arasında olmaya devam edeceğiz" dedi.