CHP'li Sarıgül'den, BM Barış Gücü'nün, KKTC'nin yol yapımına müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, KKTC'de Pile-Yiğitler yolunun, yapımı sırasında BM Barış Gücü askerleri tarafından engellenmesine ilişkin, "BM barış gücü, böylesine insani ve haklı bir projeyi engellemekle Kıbrıs Rum tarafının yanında olduğunu göstermiştir.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, KKTC'de Pile-Yiğitler yolunun, yapımı sırasında BM Barış Gücü askerleri tarafından engellenmesine ilişkin, "BM barış gücü, böylesine insani ve haklı bir projeyi engellemekle Kıbrıs Rum tarafının yanında olduğunu göstermiştir. BM'nin bu tutumunu kınıyorum." dedi.

Mustafa Sarıgül, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC'nin kendi vatandaşına, kendi topraklarında yol yapmak istediğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün buna engel olmaya çalıştığını hatırlattı.

KKTC'nin adadaki diğer devletle eşit egemenlik ve uluslararası statüye sahip bağımsız bir devlet olduğunu ve BM'nin artık bu gerçeği kabullenmesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Bu gerçek, şehitlerimizin kanıyla yazılmış ve kazanılmış bir gerçektir. Bu gerçeği değiştirmek isteyenler, bunun bedelini ödemek zorunda kalır. BM Barış Gücü, bağımsız bir devletin egemenlik hakkına, Erzincan'dan soruyorum nasıl engel oluyor? BM hangi yetki ve sıfatla yol yapılmasını engelliyor? Bu tutum asla kabul edilemez. BM barış gücü, böylesine insani ve haklı bir projeyi engellemekle Kıbrıs Rum tarafının yanında olduğunu göstermiştir. BM'nin bu tutumunu kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti Kıbrıs konusunda 1974 yılındaki nasıl Kıbrıs'ın yanındaysa, bugün de aynı şekilde Kıbrıs'ın yanındadır. Can Erzincan'dan Yunanistan'ı, Kıbrıs Rum kesimini uyarıyorum. Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan, Amerika'ya güvenmeyin ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz."

"Kemal Kılıçdaroğlu'na dünden daha fazla ihtiyaç vardır"

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecindeki yol haritasıyla ilgili sorusu üzerine Sarıgül, şu değerlendirmede bulundu:

"O gün Kemal Kılıçdaroğlu Bismillah demiştir, bir araya gelmeyecek olan birçok siyasi parti bir araya getirmiştir ve CHP'nin tarihteki en yüksek oyunu almıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, kısmet olup da iki puan daha almış olsaydı, bu meydanda dolaşan aslan parçaları, bu meydanda dolaşan yiğitler, belki de bugün Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık koltuğunda, Cumhurbaşkanlığı vekilliği koltuğunda oturuyorlardı, o zaman hiçbir şey yoktu. Tencere kaynarken maymun oynarken herkes yanınızdadır. Maharet tencere kaynamadığı zaman da o dostluğunuzu o kadirşinaslığınızı ve o vefanızı göstermektir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda ana muhalefet partisine yeni bir lider aramıyor, şu anda Cumhuriyet Halk Parti'mizin Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye Cumhuriyetimizin Kemal Kılıçdaroğlu'na dünden daha fazla ihtiyacı vardır. "

Kılıçdaroğlu'nun vicdanlı, merhametli ve adaletli siyasetine inandığını söyleyen Sarıgül, "Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz seçim döneminde tek başına mücadele vermiştir, zaman zaman da yalnız bırakılmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmemiştir, biz kendisine kazandıramadık, hakikaten yazıklar olsun bize. Birinci turda AK Parti ipi göğüsleyemedi, o 15 günlük süre içersin de aslan parçaları, bugün konuşan o yiğitler, genel başkanımızın yanında olup da genel merkezden kol kanat gerip 15 günlük süreci iyi değerlendirselerdi, bugün belki sonuç daha da faklı olurdu." değerlendirmesinde bulundu.