CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'den af çağrısı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Kader mahkumlarına Cumhuriyetimizin 100. yılında bir şans vermemizi şart olarak görüyorum." dedi.

Sarıgül, Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde, gazetecilere yaptığı açıklamada, 98. cezaevi önünden açıklama yaptığını söyledi.

Af çağrısını yineleyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Erzincan Cezaevi'nin önünden cennet vatanıma sesleniyorum. Pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar ve gözden kaçan bazı konular oldu. Özellikli binlerce gencimiz uyuşturucu batağıyla karşı karşıya kaldı ve ne yazık ki bu gençlerimiz şu anda kader mahkumu durumunda. Cezaevlerinde dünyaya gelen 2 binin üzerinde çocuğumuz var, daha yaşamla tanışamadılar. Cezaevinin dışında binlerce çocuğumuz var. Ne yazık ki annelerini babalarını göremediler. Benim vicdanlı devletim, benim merhametli devletim, benim adaletli devletim, inanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılında toplumsal barış için kardeşlik hukuku için geniş kapsamlı bir af çıkaracak. Kader mahkumları da aileleriyle ve toplumla buluşacak. Kader mahkumlarına Cumhuriyetimizin 100. yılında bir şans vermemizi şart olarak görüyorum."