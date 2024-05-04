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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül İliç'teki Maden İşçilerinin Cenazesine Ulaşmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç'teki maden işçilerinin cenazesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül, bölgede yapılacak araştırmaların maden facialarının önlenmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

CHP Erzincan Milletvekili  Mustafa Sarıgül iki maden işçisinin cenazesine daha ulaşılmasını ardından İliç'e gitti. Sarıgül TBMM'de İliç'teki ihmali araştırmak için kurulan komisyonu hatırlatarak "7-8 Mayıs'ta İliç'te olacağız. Sahada incelemelerde bulunacağız. İşçilerle, ailelerle, yetkililerle görüşeceğiz" dedi.

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulunan CHP'li Sarıgül bölgede yapılacak araştırmaların Türkiye'de maden facialarının önlenmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

TOPRAK ALTINDA 5 CAN DAHA VAR

Sarıgül şunları söyledi:

"Bugün 81. gün İliç'teyiz Çöpler mevkisindeyiz. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Çalışmalara detaylı bir şekilde bakıyoruz 5 tane canımız bu gördüğünüz toprağın altında. Salı, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu olarak burada olacağız. Detaylı bir şekilde araştırmamızı yapacağız. Öyle bir araştırma yapacağız ki Türkiye'de inşallah bundan sonra maden facialarıyla ilgili bir şey duymayalım. Ama biz Erzincanlılar, İliçliler olarak inanın ki yüreğimiz yanıyor. Bu toprak altında 5 tane daha canımız var. O canlara ulaşmak için canla başla bütün ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Mustafa Sarıgül Milletvekili Erzincan Maden İliç Politika Güncel Haberler

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