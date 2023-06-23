TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP ile birleşme kararını açıkladı

TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TDP olağanüstü kongresinde alınan CHP ile birleşme kararını açıkladı. Sarıgül, birleşme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu belirtti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Aldığımız bu kararla TDP, tarihe karışmamış, CHP'nin tarihiyle bütünleşmiş oldu. Demokrasi tarihimizin gurur sayfasında yer aldı. Şimdi hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'nin CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Zaman CHP'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na destek zamanıdır. Bu amaçla, cesaretle, inançla, tutkuyla ve yeni bir ruhla çalışacağız" dedi.

TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül TDP olağanüstü kongresinde alınan CHP ile birleşme karar için bugün TDP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Mikrofonların düşmemesi için kürsüye yumrukla vurmayacağı esprisini yaparak konuşmaya başlayan Sarıgül, birleşme kararıyla ilgili şunları söyledi:

"TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINI YAPMIŞ CHP İLE BİRLEŞME KARARI ALMIŞTIR"

"Türkiye Değişim Partisi olağanüstü kurultayını yapmış CHP ile birleşme kararı almıştır. Kurulduğumuz günden bu yana demokratik parlamenter sistemi savunduk. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıdan yana olduk. Türkiye'yi bir kişinin yönetmesi doğru değildir. Bu yönetim sistemi devam ederse devletimiz parti devleti haline gelecek. Demokrasi göstermelik, meclis göstermelik, yargı göstermelik olacak. Türkiye, uygar dünyanın bir üyesi olmaktan çıkacak.

"BİRLEŞME YERİ CHP'DİR"

Bu yönetim sisteminin mahzurlarını seçimlerde gördük yaşadık. Devlet gücünü kullanan memurlar parti elemanı gibi çalıştılar. Seçimler bitti. Bir milletvekilini hapiste tutuyorlar. Muhalefeti tehdit olarak görüyorlar. Özgür basını tehdit olarak görüyorlar. Gösteri ve yürüyüş hakkını tehdit olarak görüyorlar. Sorgulanmayı, denetlenmeyi, hesap vermeyi sevmiyorlar. Böyle bir yönetim sisteminin kökleşmesine izin veremeyiz diyenlerin birleşme yeri CHP'dir.

"SİYASİ PARTİLER, DÜŞÜNCE KULÜBÜ DEĞİLDİR. İKTİDAR OLMAK İÇİN ÖRGÜTLENİRLER"

Siyasi partiler, düşünce kulübü değildir. İktidar olmak için örgütlenirler. CHP, iktidar olmak için daha geniş kitlelere ulaşmalıdır. CHP'nin daha geniş kitlelere ulaşmasını engelleyerek ancak parti içinde iktidar olursunuz. Particilik 'az olsun bizim olsun' diyerek yapılmaz. 'Çok olalım içinde biz de olalım' diyerek yapılır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabası bunun içindir. Bunu başaracak olan lider de sayın Kılıçdaroğlu'dur. Kolay olan başkalarını suçlamak, doğru olan elimizi taşın altına koymaktı. Biz kolay olanı değil, doğru olanı seçtik. Aldığımız bu kararla tarihin doğru tarafında yer aldık.

"ALDIĞIMIZ BU KARARLA TDP, TARİHE KARIŞMAMIŞ, CHP'NİN TARİHİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ OLDU"

Aldığımız bu kararla TDP, tarihe karışmamış, CHP'nin tarihiyle bütünleşmiş oldu. Demokrasi tarihimizin gurur sayfasında yer aldı. Şimdi hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'nin CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Zaman CHP'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na destek zamanıdır. Bu amaçla, cesaretle, inançla, tutkuyla ve yeni bir ruhla çalışacağız."

Sarıgül, açıklamalarının ardından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezine geçti.