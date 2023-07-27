CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül Konut Sorununu Gündeme Getirdi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Beşiktaş'taki çalışma ofisinde açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Konut, kira ve barınma sorunu Türkiyemizi adeta kasıp kavuruyor. Bu sorun toplumsal huzuru bozacak hale geldi. İlgililer bu soruna acil olarak çözüm bulmalıdır" dedi.

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Beşiktaş'taki çalışma ofisinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Konut, kira ve barınma sorunu Türkiye'mizi adeta kasıp kavuruyor. Bu sorun toplumsal huzuru bozacak hale geldi. İlgililer bu soruna acil olarak çözüm bulmalıdır. Aksi halde bu kıştan başlayarak evsizler üzülerek söylüyorum sokakta kalmaya başlayacaklar. Devlet çalışmak isteyen her vatandaşına iş, ihtiyacı olana yiyecek aş, evi olmayana başını sokacak bir ev bulmak zorundadır. Bu, sosyal devlet olmanın en önemli göstergesidir. Bunlar, temel ihtiyaçtır ve yurttaşlık hakkıdır " dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ BARINMA SORUNU YAŞAYACAK"

Sarıgül açıklamasında, "Bugün buradan yetkilileri ve sorumluları bir kez daha uyarıyorum, kiralara ve özel yurtlara çok astronomik artışlar yapıldı. Şimdiden önlemler alın, bu öğrencilerimiz ve evlatlarımız açıkta kalmasın. Aksi taktirde öğrencilerimiz barınma sorunu yaşayacaklar. Vatandaşımın canı nerede yanıyorsa ben orada olmaya devam edeceğim. Özellikle çiftçimizin alın terini emekçinin hakkını mazlumun hukukunu savunmaya devam edeceğim. Pandemi koşulları münasebetiyle esnafımız çeklerini ödeyemedi, senetlerini ödeyemedi. Bu çek mağdurlarına süre tanımazsak, bu çek mağdurlarını içeriye alırsak çeklerini hiçbir zaman ödeyemeyecekler. Şu anda cezaevlerinde kapasitenin üzerinde kader mahkumu var. O nedenle benim vicdanlı devletim, benim şefkatli devletim, benim bereketli devletimden ricam, toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için, Cumhuriyet'in 100. yılında affet Türkiyem. Anneler için affet Türkiyem, babalar için affet Türkiyem, çocuklar için affet Türkiyem" ifadelerini kullandı.