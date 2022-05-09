Ölümlü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da çarptığı motosikletteki Zozan Gönel'in (25) ölümüne, arkadaşı Serdar Başak'ın (29) yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Görkem Sabri Şak (21), tutuklandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Görkem Sabri Şak yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı 07 FG 153 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosiklet, yaklaşık 100 metre sürüklenip alev aldı, Serdar Başak ve yanındaki kız arkadaşı Zozan Gönel ise yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan motosiklet çevredekiler ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zozan Gönel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar Başak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Görkem Sabri Şak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zozan Gönel'in cenazesi ise yakınları tarafından morgdan alınıp toprağa verildi. Serdar Başak'ın tedavisinin hastanede sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.