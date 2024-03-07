Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Esenler Belediye Başkan adayı ise Mehmet Tevfik Göksu oldu. Vatandaşlar, Mehmet Tevfik Göksu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Mehmet Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli?

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?