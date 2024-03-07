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Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli?

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Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'nin Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu olmuştu. Vatandaşlar Tevfik Göksu'nun hayatını araştırıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Esenler Belediye Başkan adayı ise Mehmet Tevfik Göksu oldu. Vatandaşlar, Mehmet Tevfik Göksu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Mehmet Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli?

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

  • Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman-Gölbaşı'nda doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
  • 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır.
  • Mehmet Tevfik Göksu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan seçilmiştir.

Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli?

Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli?

Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Gündem Politika Haberler

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