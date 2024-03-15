Adıyamanlı öğrenci Muay Thai'de il birincisi oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Muay Thai'de il birincisi oldu. Semina Coşkuner ise Suruç ilçesinde yapılan bölge şampiyonasında kilosunda bölge şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek.
Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Muay Thai'de il birincisi oldu.
Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Semina Coşkuner Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 7-10 Mart tarihleri arasında yapılan Güneydoğu Anadolu bölge şampiyonasında kilosunda bölge şampiyonu oldu. Coşkuner, Antalya Kemer'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN