Adıyamanlı öğrenci Muay Thai'de il birincisi oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Muay Thai'de il birincisi oldu.

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Semina Coşkuner Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 7-10 Mart tarihleri arasında yapılan Güneydoğu Anadolu bölge şampiyonasında kilosunda bölge şampiyonu oldu. Coşkuner, Antalya Kemer'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN