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Salihlili Öğrenciler Okul Sporları Judo Müsabakalarında Başarı Elde Etti

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Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grup Judo müsabakalarında Salihlili öğrenciler derecelerle döndü. Müsabakalarda Mustafa Göde birinci, Hira Kılkış birinci, S.Efe Uğurlu ikinci, Göksu Delibay üçüncü, Zeynep Sağır üçüncü, M.Efe Yaman üçüncü, S.Erva Koçyiğit üçüncü, Furkan Karaduman dördüncü, Yeşim Hira Aktaş dördüncü ve Alya Yağmur Alpınar beşinci oldu.

Balıkesir'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grup Judo müsabakalarında Salihlili öğrenciler damga vurdu. Müsabakalardan Salihlili öğrenciler, derecelerle döndü.

Şehit Turgut Solak spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 60 kilogramda 50.Yıl Ortaokulu öğrencisi Mustafa Göde, +63 kilogramda Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Hira Kılkış grup birincisi olurken, 55 kilogramda Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi S.Efe Uğurlu, +63 kilogramda Sultannur Diker grup ikincisi, 57 kilogramda Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu öğrencisi Göksu Delibay, 63 kilogramda Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sağır, +63 kilogramda Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi M.Efe Yaman grup üçüncüsü, 40 kilogramda Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi S.Erva Koçyiğit, 42 kilogramda 50.Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Karaduman, 48 kilogramda Şaziment Uysal Ortaokulu öğrencisi Yeşim Hira Aktaş, +63 kilogramda 50.Yıl Ortaokulu öğrencisi Alya Yağmur Alpınar grup beşincisi oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Göksu Spor Haberler

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