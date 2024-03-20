Malazgirtli iş insanı Aziz Halifeoğlu, Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine iftar verdi.

Okulda düzenlenen programa Kaymakam Göksu Bayram ve eşi Nebahat Bayram Er, Malazgirt Meslek Yüksek Okulu Müdürü Adem Aktaş, İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Halifeoğlu, ülkenin değişik illerinden gelen öğrencilerle iftar yapmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerle bir arada bulunmanın kendisi için önemli olduğunu belirten Halifeoğlu, "Oğlum da burada öğrenci. Burada okuyan tüm öğrenciler de benim evladım gibi. Evlatlarımızla birlikte iftar yaptık. Davetimiz kırmayıp gelen başta Sayın Kaymakamımız Göksu Bayram olmak üzere tüm misafirlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.