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Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı. Seçimde birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlar seçildi. Kaymakam Göksu Bayram, seçilen üyelere başarı temennisinde bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.

Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan seçimde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin, geçen yıl yapılan faaliyetler ve bu yıl için planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri Sait Yıldırım ve Yakup Yalçınkaya ile muhtarlardan Cemil Yıldız ve Esat Yalçınkaya seçildi.

Kaymakam Göksu Bayram, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi ve seçilen üyelere yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Bayram, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmet sunmak için el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Malazgirt Göksu Muş Politika Güncel Haberler

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