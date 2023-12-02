Tevfik Göksu'dan "İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında yürürüz

AK Parti'nin yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olarak kimi göstereceği merak edilirken, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Ayça Elal'a açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Göksu, "Bizim siyasi ahlakımız bir göreve talip olmak değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında odaklanır, yürürüz. Sayın İmamoğlu'nu 2024'te inşallah tatile göndereceğiz." dedi.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Ayça Elal'a açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna, "Bizim siyasi ahlakımız bir göreve talip olmak değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında odaklanır, yürürüz. Sayın İmamoğlu'nu 2024'te inşallah tatile göndereceğiz." yanıtını verdi.

TEVFİK GÖKSU: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VERECEĞİ KARARIN ARKASINDA YÜRÜRÜZ

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaştıkça partiler de adaylarını belirlemeye başladı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı belirsizliğini korurken, şu ana kadar farklı isimler gündeme geldi. Kamuoyunda AK Parti'nin İBB adaylığı için ismi geçenler arasında yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Ayça Elal'a açıklamalarda bulundu. "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Göksu şunları söyledi: "Bizim siyasi ahlakımız, geleceğimiz ve kariyerimiz üzerine hesap yapmamayı bize tavsiye eder. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz performans, gayret, emek ortadadır. Süreç nasıl tecelli eder bakarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında hep beraber odaklanır, yürürüz.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

"AK PARTİ'NİN BIRAKTIĞI MİRASLA İBB'NİN DÖNDÜĞÜNÜ HERKES BİLİYOR"

4,5 yıldır emek veriyorum, ben İBB AK Parti Grup Başkanvekiliyim. AK Parti grubunun siyasi olarak temsilcisiyim. Biz bu işi yaparken emeğiyle ortada olmak zorundayız. Şuna inanıyorum: 2024 yılında İstanbul yeniden 'İstanbul' diyecek. Ve inşallah bir AK Partili kardeşimizi yeniden İstanbul demek üzere oraya getireceklerdir. İstanbul doğal olarak şunu düşünüyor. Bir anne çocuğunu sabah okula götürürken yaşadığı sıkıntıları doğal olarak düşünüyor. Ve bugün AK Parti'nin bıraktığı o mirasla İBB'nin döndüğünü herkes biliyor. Çünkü bir tane yeni yatırım, vizyon yok.

"İMAMOĞLU'NU 2024'TE İNŞALLAH TATİLE GÖNDERECEĞİZ"

Düşünebiliyor musunuz: Cumhuriyet Halk Partisi'nin isminde Cumhuriyet var değil m? 2023'ün Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğunu herkes biliyor değil mi? İnsan bir iddia ortaya koyar. 'Ben CHP'li bir belediye başkanıyım. Hiç olmazsa İstanbul'a 100. yılda çok önemli bir şey yapayım ve 100. yılı hatırlatacak bir eser bırakayım' der değil mi? Bizim siyasi ahlakımız bir göreve talip olmak değildir. 2024'te Sayın İmamoğlu'nu inşallah çok sevdiği, kendisine çok yakıştığını söylediği tatile göndereceğiz. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler."