Üye Girişi
Haberler

Tevfik Göksu'dan "İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında yürürüz

Son Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti'nin yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olarak kimi göstereceği merak edilirken, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Ayça Elal'a açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Göksu, "Bizim siyasi ahlakımız bir göreve talip olmak değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında odaklanır, yürürüz. Sayın İmamoğlu'nu 2024'te inşallah tatile göndereceğiz." dedi.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Ayça Elal'a açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna, "Bizim siyasi ahlakımız bir göreve talip olmak değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında odaklanır, yürürüz. Sayın İmamoğlu'nu 2024'te inşallah tatile göndereceğiz." yanıtını verdi.

TEVFİK GÖKSU: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VERECEĞİ KARARIN ARKASINDA YÜRÜRÜZ

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaştıkça partiler de adaylarını belirlemeye başladı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı belirsizliğini korurken, şu ana kadar farklı isimler gündeme geldi. Kamuoyunda AK Parti'nin İBB adaylığı için ismi geçenler arasında yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Ayça Elal'a açıklamalarda bulundu. "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Göksu şunları söyledi: "Bizim siyasi ahlakımız, geleceğimiz ve kariyerimiz üzerine hesap yapmamayı bize tavsiye eder. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz performans, gayret, emek ortadadır. Süreç nasıl tecelli eder bakarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında hep beraber odaklanır, yürürüz.

Tevfik Göksu'dan 'İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında yürürüzEsenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

"AK PARTİ'NİN BIRAKTIĞI MİRASLA İBB'NİN DÖNDÜĞÜNÜ HERKES BİLİYOR"

4,5 yıldır emek veriyorum, ben İBB AK Parti Grup Başkanvekiliyim. AK Parti grubunun siyasi olarak temsilcisiyim. Biz bu işi yaparken emeğiyle ortada olmak zorundayız. Şuna inanıyorum: 2024 yılında İstanbul yeniden 'İstanbul' diyecek. Ve inşallah bir AK Partili kardeşimizi yeniden İstanbul demek üzere oraya getireceklerdir. İstanbul doğal olarak şunu düşünüyor. Bir anne çocuğunu sabah okula götürürken yaşadığı sıkıntıları doğal olarak düşünüyor. Ve bugün AK Parti'nin bıraktığı o mirasla İBB'nin döndüğünü herkes biliyor. Çünkü bir tane yeni yatırım, vizyon yok.

"İMAMOĞLU'NU 2024'TE İNŞALLAH TATİLE GÖNDERECEĞİZ"

Düşünebiliyor musunuz: Cumhuriyet Halk Partisi'nin isminde Cumhuriyet var değil m? 2023'ün Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğunu herkes biliyor değil mi? İnsan bir iddia ortaya koyar. 'Ben CHP'li bir belediye başkanıyım. Hiç olmazsa İstanbul'a 100. yılda çok önemli bir şey yapayım ve 100. yılı hatırlatacak bir eser bırakayım' der değil mi? Bizim siyasi ahlakımız bir göreve talip olmak değildir. 2024'te Sayın İmamoğlu'nu inşallah çok sevdiği, kendisine çok yakıştığını söylediği tatile göndereceğiz. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Ekrem İmamoğlu Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title