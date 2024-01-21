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Silifke'de Göksu Delta Trail Koşusu Yapıldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Göksu Delta Trail 100. yıl koşusuna 5 ülkeden yaklaşık 500 kişi katıldı. Koşu, Taşucu-Kum Mahallesi Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde gerçekleştirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen "Göksu Delta Trail 100. yıl" koşusuna 5 ülkeden yaklaşık 500 kişi katıldı.

Taşucu-Kum Mahallesi Göksu Deltası Kuş Cenneti içerisinde " Dünya'ya umut ol" mottosu ile düzenlenen trail koşusuna 5 ülkeden toplam 500 sporcu katıldı. Sporcuların 18 kilometre koştuğu maratonda, 5 kilometrede halk koşusu yapıldı. 3 kategorilerinde düzenlenen koşulara ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan yaklaşık 100 Rus vatandaşı da katıldı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Göksu Deltası içerisindeki kuş cennetinde düzenlediğimiz yarışmamıza 5 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Bizim en büyük amacımız Silifke'nin bu güzelliğini doğasını, doğallığını, dalyanını, denizini kumunu ve kuş cenneti tanıtıp, bu güzelliklerin arasında spor yapmaya teşvik etmektir. Türkiye'nin ilk astronotunu uzaya gönderdik. Hemşerimiz olan astronotumuzla, sporcularımızla, sanatımızla ve tarihimizle Silifke'mizi tanıtmaya çalışıyoruz. Herkesi Silifke'ye bu güzellikleri görmeye ve bu güzel doğada spor yapmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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