Akhisarspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 5-0 yenildi
TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 5-0 yenildi. Maçta Büyükçekmece Tepecikspor'un oyuncusu Cihad Ateş 2 gol atarken, diğer goller Yasin Kargı, Umut Kerem Ayar ve Gökhan Göksu'dan geldi.
TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 5-0 yenildi.
Hakemler: Onur Güneş, Caner Kurt, Turan Çelik
Akhisarspor: Muhammed Metin, Turhan Kaya, Semih Görer, Yiğit Efe Düztaş (Halil İbrahim dk. 46), Halilcan Gül (Ömer Faruk dk. 88), Recep Kutun (Tunahan dk. 46), Orçun Erten, Yusuf Kanal, Bora Yılmaz, Yavuz Serkan Özbakan (Bekir Akın dk. 69), Oğuzcan Kesgin (Bertuğ Uz dk. 69)
Büyükçekmece Tepecikspor: Amaç Ulaş Bayram, Ramazan Övüç, Ulaş Şimşek (Eyüp Ensar dk. 60), Vedat Saygı (Ensar Efe dk. 76), Yasin Kargı (Yunus Emre dk. 70), Umut Kerem Ayar (Doğukan Taş dk. 76), Berat Çetinkaya, Cihad Ateş (Yusuf Can dk. 60), Gökhan Göksu, Mert Kurt, Furkan Yılgın
Goller: Cihad Ateş (dk. 40 ve dk. 48), Yasin Kargı (dk. 45+1), Umut Kerem Ayar (dk. 58), Gökhan Göksu (dk. 73) (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı kartlar: Yiğit Düztaş, Bora Yılmaz, Yavuz Serkan Özbakan, Halil Can (Akhisarspor), Gökhan Göksu, Cihad Ateş, Yasin Kargı, Yunus Emre (Büyükçekmece Tepecikspor) - MANİSA