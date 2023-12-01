Kocaelispor, Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Ümraniyespor'un golleri Diniyev, Serkan Göksu ve Yusuf Abdioğlu tarafından atıldı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
14. dakikada Candeias'ın ortasında topla buluşan Tanque'nin kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Abdulsamed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada sağ kanattan Diniyev'in kullandığı köşe atışında ön direkte Popov'un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
28. dakikada Diniyev'in pasında ceza sahası sol çaprazdan Emre Demir'in şutun direkten döndü. Dönen topla buluşan Diniyev'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
45+2. dakikada Serkan Göksu'nun kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 0-2
60. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ayaroğlu'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Isaac Cofie'nin şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde buluşan Muhammed Mert'in şutunda top Yusuf Abdioğlu'na çarparak ağlarla buluştu. 0-3
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Yusuf Susuz
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan (Kouakou dk. 75), Yusuf Cihat Çelik (Yusuf Emre Gültekin dk. 46), Mert Çölgeçen (Fofana dk.64), Candeias, Amaral (Atabey Çiçek dk.46), Barış Alıcı ( Yusuf Abdioğlu DK.68), Tanque
Yedekler: Harun Tekin, Cem Ekinci, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk. 87), Isaac Cofie (Muhammed Mert dk. 87), Uğur Kaan Yıldız, Diniyev (Mustafa Eser dk. 83), Ayman Bouali (Melih Okutan dk. 72), Emre Demir (Onur Ayık dk. 72)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı, Emre Kaplan, Dejvi Bregu
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Diniyev (dk.29), Serkan Göksu (dk. 45+2), Yusuf Abdioğlu (dk. 90+1 k.k.) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Mert Çölgeçen, Oğuz Ceylan, Yusum Emre Gültekin (Kocaelispor), Abdulsamed Damlu (Ümraniyespor) - KOCAELİ