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Kocaelispor, Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu

1 Aralık 2023 22:13 Son Güncelleme: 22:15 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Ümraniyespor'un golleri Diniyev, Serkan Göksu ve Yusuf Abdioğlu tarafından atıldı.